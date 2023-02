Knuffel tussen halfbroers in bezoekruimte in Brugse gevangenis blijkt drugstransactie

Een 34-jarige Bruggeling heeft acht maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij in de Brugse gevangenis drugs en medicatie binnensmokkelde voor zijn 48-jarige halfbroer. Die laatste kreeg tien maanden cel.

G.V. (48) werd in het voorjaar van 2020 veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij een Tsjetsjeense illegaal met een mes in de borst stak op een appartement in Oostende. Op 14 juli 2021 kreeg de Oostendenaar in de Brugse gevangenis bezoek van zijn halfbroer I.D. (34) uit Brugge. De twee gaven elkaar achteraf een knuffel maar een cipier zag hoe daarbij iets werd doorgegeven.

Tijdens een fouille werd bij G.V. een zak aangetroffen met daarin bijna achttien gram speed, 40 pillen bromazepam en een onbekend blauw poeder. De veertiger beweerde dat hij de drugs al vóór het bezoek van zijn halfbroer bij zich had. Ook I.D. ontkende met klem dat hij de drugs overhandigde. “We hebben omwille van corona zelfs niet geknuffeld”, stelde hij. De rechtbank hechtte daar evenwel geen geloof aan. (AFr)