Jongeman krijgt zeventien maanden cel voor drugshandel vanuit parken en hotel in Brugge

Een twintigjarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank zeventien maanden cel gekregen voor drugshandel, smaad en verboden wapenbezit. Volgens het parket dealde Bilal B. vanuit zijn woning, een hotel en in Brugse parken. Zelf ontkende hij dit met klem.

Op 2 juli 2020 zag de politie tijdens een observatie hoe Bilal B. vanuit een woning op ‘t Zand iets overhandigde aan de twee inzittenden van een wagen. Toen de agenten de wagen wilden controleren, ging die er vandoor. Het kwam tot een achtervolging, die voor de vluchters eindigde in het kanaal ter hoogte van de Houtkaai. Volgens het parket dealde B. ook vanuit hotel Koffieboontje en verschillende Brugse stadsparken.

Op 12 februari 2020 werd Bilal B. in het Sebrechtspark aan een controle onderworpen. Hij was vergezeld door een minderjarige en er hing een cannabisgeur. “Op een picknicktafel lagen zilverpapiertjes met hasj in de struiken troffen de agenten een weegschaaltje en gripzakjes met in totaal 26 gram cannabis aan”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele tijdens de pleidooien. “De beklaagde had ook een vlindermes bij en op zijn gsm stonden zelfgemaakte foto’s van drugs. De chats op het toestel wezen op handel.”

Vrouwelijke agenten

Tijdens een controle op 12 juni 2020 in het Sint-Janshospitaalpark was B. vergezeld door Bruggeling Basil Z. (19). In hun directe omgeving vond de politie 19 gram cannabis, 30 gram hasj en amfetamines. Z. was eerder ook al betrapt in het station in Gent met hasj, cocaïne en cannabis in zijn onderbroek. Op 16 juli 2020 maakte Bilal B. tijdens een interventie enkele vrouwelijke agenten uit voor “hoeren, die aan zijn ballen mochten zuigen”.

In de zaak stond nog een derde persoon terecht. Bruggeling R.X. (20) werd op 12 december 2020 tijdens een bobcontrole betrapt met cannabis in zijn onderbroek. In de wagen zaten ook twee leden van een Brugse jongerenbende, die dweept met drugs en wapens. Bilal B. zou deel uitmaken van die bende. “Diverse personen hebben verklaard bang van hem te zijn”, aldus Vandaele.

Ontkenning

Bilal B., die eerder al twee veroordelingen opliep voor gewelddadige overvallen in het drugsmilieu, ontkende met klem dat hij drugs verkocht en stelde dat hij zijn leven intussen een andere wending gaf. Zijn advocaat drong tevergeefs aan op probatievoorwaarden. Basil Z. kreeg vijftien maanden effectieve celstraf. R.X. kreeg geen straf maar wel een resem probatievoorwaarden opgelegd. (AFr)