Jongeman (26) uit Izegem stapt als eerste in nieuw drugsbegeleidingstraject: “Het is genoeg geweest”

Een 26-jarige jongeman uit Izegem is de eerste in het Kortrijkse gerechtsarrondissement die dinsdag zijn handtekening plaatste onder een contract om in het kersverse drugsbegeleidingstraject te stappen. Een twijfelachtige eer, want het dient om problematische druggebruikers op een intensieve manier van hun drugsprobleem af te helpen.

Het drugsbegeleidingstraject in Kortrijk startte op 1 januari. “Dat gebeurt in nauw overleg tussen de rechtbank, het parket, het justitiehuis en de drugshulpverlening”, legde Iepers (pers-)rechter Karlien Ververken eerder al eens uit. “De rechter die de drugszaken behandelt, peilt op de zitting naar de motivatie en behandelingsbereidheid van de druggebruiker die terecht staat. Wie gemotiveerd is om komaf te maken met zijn of haar drugsgebruik komt in aanmerking. Er wordt wel verwacht dat er onmiddellijk contact genomen wordt met de justitie-assistent van het justitiehuis en de drugshulpverlening. Een directe inspanning dus, die ook op regelmatige tijdstippen door de rechter zal geëvalueerd worden op basis van verslagen.”

Wie met succes het maandenlange traject van drugsbegeleiding doorloopt, kan op het einde mogelijk op een alternatieve of mildere straf rekenen. Bedoeling is het aantal drugsverslaafden te verminderen door hen te helpen en te begeleiden bij het afkicken. “Door heel kort op de bal te spelen”, voegt Karlien Ververken er nog aan toe. Vzw Kompas, die zorgt voor personen met een verslaving, en het justitiehuis maken extra tijd en middelen vrij voor het project.

Onderschept met fiets

De jongeman uit Izegem stond terecht omdat hij op 8 december 2021 door een politiepatrouille zonder fietslicht was onderschept. Hij bleek drie pakjes amfetamines op zak te hebben. “Ik heb een residentiële opname van anderhalve maand in De Kiem in Gent achter de rug”, vertelde hij aan de rechter. “Ik moest er noodgedwongen vertrekken omdat ik me niet helemaal open stelde. Dat vond ik wel spijtig.”

Hij liep in 2018 al eens tegen een rechtszaak wegens drugs aan. “Maar nu is het genoeg geweest. Ik krijg nu een leefloon en iets van het ziekenfonds, maar wil zo snel mogelijk solliciteren en werken.” Hij toonde zich op vraag van de rechter bereid om in het drugsbegeleidingstraject te stappen. Van het gerechtsgebouw ging het rechtstreeks naar het justitiehuis en daarna naar een jobsollicitatie in Harelbeke. Op 21 maart moet hij aan de rechter tonen wat er al allemaal is gebeurd. De openbare aanklager vorderde een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van ruim 500 euro. (LSi)