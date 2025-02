Jongeman (20) moet rijbewijs onmiddellijk inleveren in politierechtbank door druggebruik

Een 20-jarige automobilist moest dinsdagochtend in de Brugse politierechtbank onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven. De twintiger werd rijongeschikt verklaard nadat hij meerder keren onder invloed van drank en drugs achter het stuur betrapt werd.

Op 11 februari en 1 mei vorig jaar liep K.B. in Ardooie twee keer tegen de lamp bij een verkeerscontrole. In februari werd de twintiger betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen, meer bepaald cocaïne en cannabis. Bij de volgende controle in mei bleek K.B. met 1.29 promille alcohol in het bloed rond te rijden. Tijdens het uitwijken voor een tegenligger ramde de twintiger bovendien een geparkeerd voertuig. Op het moment van de eerste feiten had de jongen nog geen jaar zijn rijbewijs op zak.

Samen met een advocaat zakte de K.B. af naar de Brugse politierechtbank dinsdagochtend. De jongeman gaf aan de agenten toe regelmatig drugs te gebruiken. “Mijn cliënt beseft dat hij in fout is”, zegt de advocaat. “Ondertussen heeft hij vast werk en beseft hij de impact van drugs.” De jongeman greep naar eigen zeggen tijdens een moeilijke periode naar verdovende middelen. Ondertussen ging de twintiger al een zevental weken in opname.

Rijongeschiktheid

De rechter besloot de jongeman rijongeschikt te verklaren. Daardoor moest K.B. zijn rijbewijs onmiddellijk indienen tijdens de zitting. Daarnaast krijgt de jongeman een geldboete van 3.200 euro opgelegd, waarvan 800 euro met uitstel. De rechter legde ook een rijverbod van 2 maanden en 21 dagen op.

Daarnaast moet K.B. ook het praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Al zal de jongeman daarvoor eerst moeten bewijzen dat hij minstens zes maanden drugsvrij door het leven gaat.