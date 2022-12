Jongeman 2 maanden na inval volledig van de kaart met wit poeder aan de neus: “Kijk maar eens hoe belachelijk je er uit zag”

Amper 2 maanden nadat de politie in het kader van een onderzoek naar drugshandel cannabis, efedrine en ketamine bij een 19-jarige jongeman uit Wervik vond, kon hij volledig van de kaart en met wit poeder aan de neus in Gent worden aangetroffen. “Kijk maar eens hoe belachelijk jij en je vriend waren”, schoof de rechter een foto van het moment van hun arrestatie onder de neus.

Een verkeerscontrole op 14 januari 2022 leverde 12,5 gram cannabis op. De eigenaar verklapte dat hij de drugs net bij Aidan D. had gekocht. Wat volgde was een huiszoeking met de vondst van 50 gram cannabis, efedrine, ketamine en 3.700 euro cash geld. D. bekende zelf drugs te gebruiken en te verkopen, zo’n 50 gram per maand. Hij kreeg voorwaarden opgelegd maar zijn arrestatie in Gent op 10 maart maakte duidelijk dat hij daar zijn voeten aan veegde. Volgens de openbaar aanklager verkocht D. in totaal zo’n 700 gram drugs. Het vorderde daarvoor een celstraf van 1 jaar en een boete van 8.000 euro. “Hij dealde om zijn eigen drugsgebruik te financieren”, aldus zijn advocaat. Hij vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen maar toonde zich wel bereid voorwaarden te volgen. “Een derde kans dus”, merkte een misnoegde rechter op. “Ik besef in de fout te zijn gegaan”, besloot D. zelf. Vonnis op 3 januari. (LSi)