Jonge twintiger mag cel verlaten nadat hij twee keer als drugskoerier is betrapt

Een 20-jarige drugskoerier uit Frankrijk mag na 8 maanden de cel verlaten. Dat is het gevolg van de 18 maanden celstraf die hij van de rechter kreeg want enkel de periode van voorhechtenis sprak ze als effectieve straf uit. Op 5 november 2021 trof de politie drugs en cash geld aan in zijn auto. Op 22 mei 2022 liep hij opnieuw tegen de lamp. Sindsdien verbleef hij in voorhechtenis.

De politie haalde de Pierre P. op 5 november 2021 uit het verkeer. Na een grondige controle vonden de agenten achter het dashboard 50 gram heroïne, cocaïne en zo’n 1.000 euro aan cash geld. Hij gaf meteen toe dat hij sinds kort fungeerde als drugskoerier om een schuld af te lossen. Hij mocht al snel de gevangenis verlaten. Maar op 22 mei 2022 werd hij in Roeselare opnieuw uit het verkeer gehaald nadat de politie een notoire druggebruiker in de auto had zien stappen.

“Deze keer vond de politie 90 gram heroïne, zes gram cocaïne, wat cannabis en cash geld”, aldus de openbare aanklager. “Opnieuw gaf hij de feiten toe en vertelde hetzelfde verhaal. Sindsdien werd hij uiteraard niet meer vrijgelaten omdat het recidivegevaar erg groot is.”

“Ik heb grote fouten gemaakt”, gaf de jongeman toe aan de rechter. Hij moet ook een boete van 4.000 euro betalen en zag 1.805 euro cash geld, een Renault Clio, een Peugeot en een iPhone verbeurd verklaard worden. (LSi)