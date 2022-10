Jonge student blijft 5 jaar onder radar met cannabishandel: “Gewoon overleefd, niet gepronkt”

Vijf jaar lang kon een 27-jarige jongeman in Kortrijk onder de radar blijven met zijn cannabishandel. Begin dit jaar vloog hij uiteindelijk toch voor een half jaar de cel in. Voor de rechtbank in Kortrijk hangt hem nu nog 24 maanden celstraf en een verbeurdverklaring van maar liefst 222.000 euro boven het hoofd.

Tijdens de uitlezing van een gsm in een ander drugsonderzoek bleek dat er bij ‘Q’ cannabis gekocht kon worden. ‘Q’ bleek Quinten D.W. te zijn, een jongeman die vanuit de Leuvense regio in Kortrijk was beland door zijn studies. Op uitnodigingen tot verhoor van de politie ging hij niet in waardoor het uiteindelijk op 10 januari 2022 tot een huiszoeking kwam. Meteen viel de agenten een doordringende cannabisgeur in de woning op. Ze vonden ruim een halve kilogram cannabis, nog zakjes met kleinere hoeveelheden cannabis, een vacuümmachine en 9.000 euro cash geld.

De jongeman gaf toe al 5 jaar cannabis te dealen. Met de opbrengsten financierde hij zijn eigen cannabisverslaving en zijn levensonderhoud. Werken deed hij niet of nauwelijks. “Een relatiebreuk was de kiem en de start van een jointje”, aldus zijn advocaat. “Dat evolueerde naar 6 joints per dag. Dat kostte handenvol geld en zorgde er voor dat hij eigenlijk jarenlang in een waas, een roes leefde. Op de koop toe werd hij twee keer overvallen en van zijn drugs beroofd. Zijn arrestatie was uiteindelijk een opluchting.”

De jongeman keerde ondertussen terug naar zijn heimat en woont nu bij zijn zus in Haacht. Hij vond ondertussen een job. De gevraagde verbeurdverklaring van de omzet van zijn jarenlange drugshandel – zo’n 222.000 euro – hangt nu als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. “Al die jaren heb ik eigenlijk gewoon overleefd”, vertelde hij aan de rechter. “Van gepronk of genot was er geen sprake, enkel stress. Het enige waar ik van genoot was van het roken van de joints zelf.” Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren of een straf met voorwaarden te kunnen krijgen. “De gevangenis is geen plaats voor hem om nog terug te keren”, besloot zijn advocaat. Vonnis op 15 november. (LSi)