Jonge Nederlander (22) kijkt tegen derde veroordeling aan voor drugsdealen in België

Een jonge Nederlander riskeert in beroep nog maar eens een straf van vier jaar voor de heroïnehandel. Het zal zijn derde veroordeling zijn voor de amper 22-jarige man. “Dit is spuwen in het gezicht van justitie!”

De handel kwam op 7 februari 2022 aan het licht toen de politie na een melding over mogelijke drugshandel een observatie uitvoerde. Dat gebeurde aan een hotel in de Koningstraat in Oostende. De 19-jarige Nederlander A.T. verliet toen het hotel met een step en had 44 gram heroïne op zak. De man verklaarde op weg te zijn naar een klant en werkte al sinds december 2021 voor dezelfde bende waar hij heroïne en cocaïne aankocht. Het onderzoek bracht ook de andere beklaagden in beeld, waaronder de Nederlander K.V. (22) Die werd bij verstek veroordeeld tot vier jaar en het hof bracht die straf dan later terug naar drie jaar.

Maar nog had de Nederlander zijn lesje niet geleerd en hij begon opnieuw te dealen en wierp zich op als leider van de bende. Hij kreeg vier jaar, maar ging opnieuw in beroep. Zijn advocaat vindt dat zijn cliënt al erg zwaar gestraft is. Eerder liep hij een veroordeling op tot twee jaar. “Met die drie jaar erbij en nu nog eens vier jaar zitten we aan negen jaar.” Bovendien is de kans groot dat de man zijn straf in Nederland moet uitzitten. “Daar geldt dat minstens twee derde moet uitgevoerd worden.”

Maar de procureur-generaal vindt dat het nu genoeg is geweest. “Dit is spuwen in het gezicht van justitie! En dat je in Nederland langer moet zitten, dat zijn nu eenmaal de risico’s van het vak. Ik zou het zelfs niet durven cocaïne en heroïne dealen in een ander land, ook al ben ik de taal machtig!” Hij wil dat K.V. minstens opnieuw drie jaar krijgt. Uitspraak op 24 januari. (OSM)