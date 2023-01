Jonge Fransman twee keer in 1 maand geklist met drugs in auto: 5 maanden voorwaardelijke celstraf en boete

Amper 1 maand nadat in zijn wagen in de tas van een vriend cocaïne en heroïne was gevonden, liep een 20-jarige Fransman uit Tourcoing op de Shellparking in Marke (Kortrijk) opnieuw tegen de lamp. Hij ontkende ook maar iets met drugs te maken te hebben maar de rechter vond het teveel toeval om nog geloofwaardig te zijn. Hij gaf hem een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden en een boete van 1.200 euro.

Op 7 september 2022 kon Houdeifa D. op de parking van het tankstation Shell in Marke aan een controle onderworpen worden. In het dashboard van zijn Volkswagen Golf kon 11 gram cocaïne en 9 gram heroïne gevonden worden. “Een drugskoerier”, aldus de openbare aanklager. Maar de jongeman schreeuwde zijn onschuld uit. “Ik pendelde dagelijks de grens over om in Kortrijk te werken”, vertelde hij. “Ik wist niet dat er daar drugs verstopt lagen. Ik leen mijn auto regelmatig uit. Ik heb met drugs niets te maken, ben er zelfs tegen nadat twee ooms aan de gevolgen van een overdosis overleden.”

De rechter moest toch even de wenkbrauwen fronsen toen bleek dat hij op 4 augustus in Frankrijk ook was tegengehouden door de politie. Toen bleek er ook cocaïne en heroïne in zijn auto te liggen. “In de tas van mijn passagier”, gaf D. toe. “Maar ook daar wist ik niets van.”

“Twee keer drugs in je auto en er niets van af weten? Teveel toeval om nog geloofwaardig te zijn”, vond de rechter. Hij sprak D. wel vrij voor verboden wapenbezit nadat onder zijn stoel ook nog een bijl was gevonden. “Om hout te klieven bij mijn opa”, legde de jongeman uit. Dàt geloofde de rechter wél. (LSi)