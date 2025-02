Jaar cel voor Nederlandse drugskoerier met ruim 3 kilo cannabis: “Domme keuze gemaakt”

Een 29-jarige Nederlandse drugskoerier is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 1 jaar en een boete van 8.000 euro. Hij kon in Menen met meer dan 3 kilogram cannabis worden geklist. “De ANPR-camera merkte het voertuig 31 keer op”, aldus de openbare aanklager.

Op 8 mei 2024 kon Giandro El H. met een gehuurde Skoda geklist worden. Zowel op de achterbank als in de koffer vonden de agenten een tas met in totaal 3.200 gram cannabis en hasj. Er kon ook 1.600 euro cash geld in beslag genomen worden. Verder onderzoek van ANPR-camera’s maakte duidelijk dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. “Hij voerde 5 tot 10 ritjes per maand uit”, gaf zijn advocaat toe. “Maar geen 31. Hij kwam ook af en toe naar België om te zwemmen, te werken, uitstapjes,…” Per ritje als drugskoerier verdiende hij 250 euro, geld dat de openbare aanklager verbeurd wil verklaard zien. El H. vloog al 7 maanden in voorhechtenis en vroeg de rechter niet meer te moeten terugkeren. “Ik heb een domme keuze gemaakt en hoop dat ik achter alles zo snel mogelijk een punt kan zetten.” De rechter verklaarde 9.360 euro verbeurd. De verhuurfirma krijgt de Skoda terug. (LSi)