Jaar cel voor dertiger die cocaïne dealde boven zijn failliete café in Kortemark

Een 30-jarige man uit Kortemark heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek een jaar effectieve celstraf gekregen voor cocaïneverkoop vanuit het appartement boven zijn failliete café.

Op 20 juni 2022 merkte de politie een verdacht voertuig op aan een voormalig café in Kortemark. Na een kort bezoekje aan het appartement boven de zaak keerden de twee inzittenden terug naar hun wagen. De politie ging tot controle over en de bestuurder gaf toe dat hij net cocaïne had gekocht. Er volgde een huiszoeking in het appartement en daarbij werd 13,7 gram van het witte poeder aangetroffen. “Er zat zelfs een klant klaar om een lijntje te snuiven”, aldus de procureur.

Beklaagde B.D. verklaarde dat hij na de zelfdoding van een vriend en het faillissement van zijn café in een neerwaartse spiraal was geraakt. Hij beweerde nog maar vijf dagen te dealen, maar volgens het openbaar ministerie wees telefonieonderzoek uit dat hij al anderhalve maand bezig was. “Ondanks zijn weggevallen inkomsten maakte hij sinds eind mei vaak gebruik van prijzige escortediensten”, stelde procureur Mike Vanneste.

B.D. kwam vrij onder voorwaarden maar dat liep verre van perfect. Hij stuurde twee keer zijn kat naar de justitieassistent en ook voor zijn proces kwam de man niet opdagen. De rechtbank gaf hem een jaar effectieve celstraf en verklaarde 4.150 euro verbeurd. (AFr)