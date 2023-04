“In gevangenis kan hij verslaving niet aanpakken”: hardleerse heroïnedealer uit Brugge riskeert 37 maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling riskeert voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor heroïnehandel. Amper twee dagen na zijn vrijlating uit de gevangenis begon P.H. opnieuw te dealen.

In september 2022 hield de politie J.T. (34), de vriendin van P.H. in de gaten als mogelijke heroïnedealer. Bij observaties was het immers een komen en gaan aan haar woning in Brugge. Op 29 november werd ze gespot samen met P.H., die bij de politie bekend stond als drugsdealer. Daags nadien werd een klant opgepakt met vijf gram heroïne.

Bij een huiszoeking in de woning van J.T. trof de politie in totaal ruim 150 gram heroïne aan. De vrouw verklaarde dat haar vriend dealde. Die had de gevangenis op 14 september verlaten en was amper twee dagen later opnieuw drugs beginnen verkopen vanuit haar woning. Bij zijn arrestatie had hij ook nog 42 xtc-pillen en kleine hoeveelheden hasj en cannabis op zak.

H. kreeg eind 2018 al eens 37 maanden effectief voor drugsfeiten. Een dikke maand terug kreeg hij nog eens twee jaar effectief voor zware stampen op de enkel van een kennis. De verdediging drong niettemin aan op voorwaarden. “Mijn cliënt moet zijn zware verslaving aanpakken”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Maar vanuit de gevangenis gaat dat niet.”

J.T. riskeert vijftien maanden cel omdat ze haar woning ter beschikking stelde voor drugshandel. Ook zij vroeg een straf met probatievoorwaarden. “Zij heeft zelf nooit drugs verkocht”, benadrukte haar advocaat. De rechtbank doet uitspraak op 25 mei. (AFr)