“Ik sla jullie de kop in”: celstraf voor piepjonge drugsdealer die politie de huid volschold na betrapping op Brugs kerkhof

Een 19-jarige Oostkampenaar heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden effectieve celstraf gekregen voor cannabishandel. J.L. liep op een kerkhof tegen de lamp. Voor smaad kreeg hij er nog een maand cel met uitstel bovenop.

De politie trok in de nacht van 23 op 24 mei 2023 naar een Brugs kerkhof na een melding van overlast. Ter plaatse troffen de agenten J.L. aan. Hij was in het gezelschap van een jongeman die gekend is voor drugsfeiten. Die gaf toe dat ze samen alcohol hadden gedronken en een joint gerookt. In de fietszak van J.L. stak een handschoen met daarin ruim 1.500 euro. “Ik heb rijke ouders”, beweerde de tiener.

J.L. had 1,1 gram cannabis op zak in zijn ‘mancave’ in de woning van zijn ouders werd nog eens 74 gram cannabis aangetroffen in een rugzak. Tijdens zijn arrestatie en verhoor schold hij de politie voortdurend de huid vol. “Ik ga jullie de kop inslaan”, dreigde hij. De jonge Oostkampenaar spuwde ook op de grond, gooide de kopie van zijn verhoor op de grond en weigerde zijn verklaringen te ondertekenen.

Verder onderzoek wees uit dat J.L. veelvuldig contact had met mensen uit het drugsmilieu. Hij deed tot wel 100 telefoontjes per dag. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij drugs verkocht om zijn eigen gebruik te financieren. Na een maand voorhechtenis kwam de jongeman vrij onder voorwaarden, maar hij pakte zijn drugsprobleem niet aan.

De rechtbank verklaarde 1.775 euro verbeurd. Aan twee agenten moet D. elk 100 euro schadevergoeding betalen. (AFr)