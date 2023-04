“Ik ben erin geluisd”: opa (68) krijgt zes jaar cel voor smokkel van 75 kg cocaïne via Zeebrugse haven

Een 68-jarige Nederlander heeft voor de Brugse rechtbank zes jaar effectieve celstraf en een geldboete van 20.000 euro gekregen als organisator van cocaïnesmokkel via de Zeebrugse haven. Louis V. ontkende zijn betrokkenheid met klem. “Ik ben erin geluisd”, hield hij vol. Het openbaar ministerie had acht jaar cel gevraagd.

Op 8 januari 2021 ontdekte de douane in de Zeebrugse haven 75 kg cocaïne in een container met maniok, een soort eetbare knol, uit Costa Rica. De drugs hadden een straatwaarde van om en bij de 3,75 miljoen euro. De container werd opgehaald door de 29-jarige G.F. uit Kortemark. Hij werd ter plaatse opgepakt en wees de 68-jarige Nederlander Louis V., de stiefopa van zijn vriendin, aan als opdrachtgever. Ook diens landgenoot A.Z. (32) was volgens G.F. betrokken bij de smokkel.

Fruit

Louis V. werd op 29 juni 2021 in Nederland opgepakt en zit sindsdien achter de tralies. Volgens het gerecht organiseerde de zestiger meerdere smokkels, maar zelf ontkende hij dat met klem. “Ik ben erin geluisd”, hield hij vol. Volgens de verdediging voert V. met zijn Antwerpse en Rotterdamse bedrijven al vele jaren fruit in uit Zuid-Amerika.

“Maar nooit via Zeebrugge”, zei meester Bram Elyn. “Met die container maniok had hij niets te zien. In Engeland was hij ooit twee maanden verdacht in een drugssmokkeldossier maar dat leidde nooit tot een vervolging. Hij heeft een blanco strafblad.”

Spilfiguur

De Nederlander wees tevergeefs G.F. aan als de spilfiguur. Die stelde dat hij enkel betrokken was bij de smokkel van de onderschepte container. De Kortemarkenaar kwam na een half jaar cel vrij onder voorwaarden. Hij riskeerde vier jaar cel maar kreeg uiteindelijk 37 maanden cel en 12.500 euro verbeurdverklaring. Daarnaast kreeg hij ook een verbod van tien jaar om de havens van Zeebrugge, Antwerpen en Gent te betreden.

A.Z., die op dezelfde dag als Louis V. werd opgepakt, zou op de dag van de onderschepping een oogje in het zeil hebben gehouden in de haven. Maar dat ontkende de Nederlander met klem. Het openbaar ministerie vroeg vijf jaar cel voor de man, maar de rechtbank sprak hem vrij bij gebrek aan bewijs. (AFr)