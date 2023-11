Ichtegemse vrouw sterft aan overdosis cocaïne: Nederlandse drugskoerier gaat vrijuit

Een Nederlandse dealer riskeerde vier jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in de fatale overdosis cocaïne van een Ichtegemse vrouw. Maar de Brugse rechtbank stelde vast dat Mohamed A. (25) al een veroordeling opliep voor drugsverkoop in dezelfde periode. En dus kon ze de man geen straf meer opleggen. En dat terwijl hij niet eens kwam opdagen voor zijn proces.

Het was haar tweelingzus die de 31-jarige vrouw op 25 april vorig jaar aantrof in haar woning in Ichtegem. Het slachtoffer had bijna zes keer de dodelijke dosis cocaïne in het bloed. Een alerte buurvrouw leidde de speurders naar dealer Mohamed A. (25) uit het Nederlandse Heerlen. Zij had zijn wagen kort voor het drama aan de woning van het slachtoffer gezien. Telefonieonderzoek bevestigde dat A. op 21 en 28 april in de buurt van de woning van het slachtoffer was.

Op 5 juni 2022 kon de wagen van A. staande worden gehouden en werd hij aangehouden voor drugstrafiek. “De buurvrouw herkende hem meteen als de man die bij het slachtoffer langskwam”, stelde procureur Mike Vanneste. “Het staat vast dat hij de cocaïne leverde in opdracht van een bende.” Vanneste vroeg vier jaar effectief voor A., die zijn kat stuurde naar het proces. “Dat hij hier vandaag niet is bewijst dat hij niet de minste scrupules heeft.”

De Brugse rechtbank stelde evenwel was dat A. op 24 januari voor de rechtbank van Dendermonde al twee jaar effectieve celstraf kreeg voor zijn activiteiten als drugskoerier tussen 1 januari en 16 juni 2022. Een tweede veroordeling voor diezelfde activiteiten is echter wettelijk gezien niet mogelijk. “Hoe onverkwikkelijk dit voor de huidige zaak ook gepercipieerd kan worden,” aldus de rechtbank.

Omdat de fatale overdosis enkel als een verzwarende omstandigheid bij de drugsverkoop wordt aanzien, en dus niet als een afzonderlijk feit, kon A. hiervoor evenmin een aparte bestraffing krijgen opgelegd. De tweelingzus, haar partner en de vader van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij in de zaak, maar keren dus van een kale reis terug. (AFr)