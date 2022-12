Huiszoekingen in Roeselare leveren grote drugsvangst op: “Met deze vangst veel van straat gehaald, maar blijven verder jagen”

De lokale recherche van de politiezone RIHO heeft recent een grote drugsvangst gedaan. Bij huiszoekingen in het Roeselare werden onder andere anderhalve kilogram amfetamines, een kilogram cannabis, 300 gram hasj en XTC-pillen in beslag genomen. Daarnaast werden er ook zes personen opgepakt en 6.000 euro cash gevonden. “We hebben met deze vangst veel van straat gehaald, maar blijven verder jagen.”

De lokale recherche van de politiezone RIHO voerde eind november verschillende huiszoekingen uit in het kader van een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Tijdens de huiszoekingen werden onder andere twee voertuigen en meer dan 6.000 euro cash geld in beslag genomen. Daarnaast lag er in een woning ook verschillende soorten drugs en werd er 1,5 kg amfetamines, 1 kg cannabis ongeveer 300 gr hasj en XTC pillen in beslag genomen. “Enige tijd geleden kwamen we een drugsnetwerk op het spoor. Onze lokale recherche heeft uitstekend werk geleverd. Drie maanden, wat een korte periode is in dergelijke dossiers, hebben onze speurders daar intensief op gewerkt”, aldus Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO.

Handboeien, bobsbeugel en alarmpistool

Dat speurwerk leverde ook snel resultaat op. Zes verdachten in het onderzoek werden opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om twee verdelers uit de regio Antwerpen en vier verkopers die actief waren in de regio Roeselare. Tijdens huiszoekingen werden naast drugs en geld ook nog bivakmutsen, een boksbeugel, handboeien en een alarmpistool teruggevonden. “Dit is een uitzonderlijke vangst en dankzij de lokale recherche werd een groot deel van een drugsnetwerk opgerold. We beseffen echter maar al te goed dat we daar zeker niet alles mee hebben opgelost. We hebben nu heel veel van straat gehaald, maar we blijven jagen op mensen die actief zijn binnen het drugsmilieu.”