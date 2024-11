“Hij voerde schrikbewind in Tieltse wijk”: cel- en werkstraffen voor cokebende van ‘Mocro’ en ‘Schrikke’

Vanuit zijn Mercedes Sprinter verkocht Y.A. (28) op grote schaal cocaïne in een Tieltse wijk. Daarbij deinsde hij er niet voor terug om concurrenten in elkaar te slaan. Dat levert hem nu 37 maanden cel en een zware verbeurdverklaring op. In de zaak werden nog vier anderen veroordeeld.

Y.A. (28), bijgenaamd ‘Mocro’, verkocht sinds begin 2021 cocaïne vanuit een Mercedes Sprinter in de wijk Dierdonk-Zwartegevel in Tielt. De twintiger werd geholpen door de Tsjetsjeen I.A. (25), bijgenaamd ‘Schrikke’.

Die laatste knapte volgens procureur Fien Maddens de vuile klusjes op. Het duo stockeerde, versneed en verpakte cocaïne in het appartement van K.L. (55) in Tielt. Meulebekenaar E.A. (27) stak daarbij een handje toe.

Na de nodige observaties ging de politie op 11 maart 2022 tot actie over. In de woning van I.A. in Tielt werd 174 gram cannabis aangetroffen. In de Sprinter lag 20 gram cocaïne. K.L. gaf toe dat Mocro en Schrikke al twee jaar zijn appartement gebruikten en wekelijks tot 100 bolletjes cocaïne verkochten.

Dealers geslagen

Volgens de procureur voerde de bendeleider een schrikbewind in de wijk. “Hij was de grootste dealer van de buurt”, stelde procureur Fien Maddens.” Dealers die in zijn territorium kwamen, werden in het ziekenhuis geslagen. Voor zo’n afrekening kreeg hij al eens 18 maanden cel.”

Volgens de verdediging hebben de spilfiguren zich na zeven maanden voorhechtenis helemaal herpakt.

De rechtbank gaf Y.A. maandag 37 maanden effectief en verklaarde liefst 120.000 euro verbeurd. I.A. en E.A. kregen 230 en 180 uur werkstraf. K.L., die naar eigen zeggen onder druk stond om zijn woning open te stellen, kreeg een jaar effectief.

In de zaak stonden nog twee anderen terecht. Tieltenaar S.K. (22) bewaarde de gsm van de spilfiguur na de huiszoeking en kreeg opschorting van straf. Meulebekenaar M.O. (28) werd vrijgesproken. (AFr)