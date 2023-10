“Hij voelde koud aan, maar toch ging ze eerst een koffietje drinken”: vrouw riskeert drie jaar cel na fatale overdosis tijdens drugsfeestje in Ruddervoorde

Het slachtofer voelde koud aan en zijn bed lag vol braaksel, maar toch besloot de Ruddervoordse vrouw die naast hem lag eerst nog een koffietje te drinken. Pas 4,5 uur later belde ze de hulpdiensten. Nu riskeert K.S. (46) drie jaar effectieve celstraf voor schuldig verzuim. “Ze deed zelfs de moeite niet om hem op zijn rug te draaien.”

Op zondag 22 januari snelden de hulpdiensten kort na de middag naar een sociale woning in de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. Een 38-jarige Bruggeling was er bezweken aan een overdosis drugs. K.S., de 46-jarige bewoonster van het huis, werd opgepakt en zit sindsdien achter de tralies. De vrouw bleek geen onbekende voor het gerecht. Op het moment van de feiten stond ze zelfs nog onder voorwaarden, die gekoppeld waren aan vijftien maanden celstraf met uitstel die ze in december 2021 kreeg opgelegd voor drugsfeiten.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer stierf aan grote hoeveelheden speed. “Drie keer de toxische dosis”, verduidelijkte procureur Charlotte Vonck. “Er zaten ook sporen van heroïne, cocaïne en medicatie in zijn bloed. Bovendien was hij gestikt in zijn eigen braaksel.” Volgens de procureur was het K.S. die het slachtoffer van verdovende middelen voorzag. “Ze heeft niets geleerd uit haar eerdere veroordeling. En ook haar aanhouding maakte duidelijk weinig indruk want in de gevangenis werd ze intussen al betrapt met speed.”

Aldi

De nabestaanden van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij. “De drugs zaten in een Aldi-zak waarin iedereen maar te grabbelen had”, foeterde Siska Lescrauwaet, de advocaat van de moeder. “De beklaagde is rond 4 uur samen met het slachtoffer gaan slapen en toen ze om 9.30 uur wakker werd zag ze hoe hij heel het bed had ondergebraakt, terwijl ze er naast lag. Ze maakte zich kwaad, maar er kwam geen reactie. Hij voelde koud aan, maar toch besloot ze eerst een koffietje te gaan drinken in de keuken. Pas om 12.57 uur belde ze de hulpdiensten.”

Het gesprek met de noodcentrale was volgens meester Lescrauwaet hallucinant. “Mevrouw werd gevraagd om het slachtoffer op zijn rug te draaien, zodat ze kon nagaan of hij nog ademde. Maar dat lukte haar klaarblijkelijk niet. Haar eigen dochter heeft verklaard dat ze niet mocht helpen en uiteindelijk heeft de beklaagde het gesprek beëindigd met de woorden ‘ik heb daar nu geen zin in wi’. Toen de hulpdiensten arriveerden lag het slachtoffer nog altijd op zijn buik. Er werd geen enkele reanimatiepoging ondernomen.”

De verdediging betwistte dat er sprake was van een drugsfeestje. “Dit waren gewoon een stelletje losers die samen drugs gebruikten”, pleitte meester Mieke Byttebier. “Mijn cliënte heeft inderdaad zwaar verkeerd gehandeld, maar heeft zelf niets toegediend aan het slachtoffer. De heroïne heeft ze inderdaad verschaft, maar niet de speed. Haar eigen voorraad was onaangeroerd.”

Volgens Byttebier heeft K.S. tot vier keer toe tevergeefs geprobeerd om het slachtoffer om te draaien. “Ze wou niet dat haar dochter hielp omdat ze haar er niet wou bij betrekken. Zowel haar broer als haar ex-man stierven door een overdosis, dus mijn cliënte wist hoe laat het was. Al kan niet met zekerheid gesteld worden wanneer het slachtoffer stierf. Mogelijk was hij dus al dood toen mijn cliënte wakker werd. Het valt ook niet uit te sluiten dat hij nog drugs nam, terwijl mijn cliënte al sliep. Hij heeft sowieso zelf beslist om heroïne te roken en speed in te spuiten. Er is sprake van een gedeelde aansprakelijkheid.”

Voorwaardelijke straf

Meester Byttebier drong aan op een voorwaardelijke straf voor K.S., die intussen negen maanden in voorhechtenis zit. “Enkel zo kan ze behandeld worden voor haar verslaving”, stelde ze. “Ook haar kinderen hebben haar nodig.” In de zaak staat ook nog een 37-jarige Leuvenaar terecht. W.F. riskeert een jaar cel omdat hij daags voor het drama in Brugge heroïne had verkocht aan K.S. en het slachtoffer. Volgens zijn advocate is het evenwel niet aangetoond dat de heroïne tot de dood heeft geleid.

Ook de minderjarige dochter van het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij. “Wij zijn levenslang gestraft maar jullie kunnen straks het leven hervatten”, zuchtte haar moeder, die vraagtekens plaatste bij de moederkwaliteiten van K.S. “Ik zie niet in waarom ze voor haar kinderen vrij zou moeten komen. Wellicht zijn ze beter af zonder haar.” K.S. kreeg op het einde ook zelf nog het woord. “Het spijt mij, wat meer kan ik zeggen?”, richtte ze zich tot de nabestaanden.

De rechtbank doet uitspraak op 23 november. (AFr)