Heroïnedealers vrijuit voor hun aandeel in fatale overdosis in Brugge

Een Oostendenaar en een Torhoutenaar zijn door de Brugse rechtbank vrijgesproken voor hun aandeel in de fatale overdosis van een drugsverslaafde man in Brugge. Ze kregen wel een celstraf voor drugsverkoop.

Op 3 januari 2018 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer door zijn vader aangetroffen in zijn woning langs de Dekenstraat in Sint-Kruis. Op de salontafel en de grond lagen heroïne en een injectienaald. Onderzoek wees uit dat het slachtoffer vaak contact had met Oostendenaar Christophe G. (52). De twee werkten samen aan hun drugsprobleem in Sint-Amandus in Beernem.

Meerdere veroordelingen

Op 12 januari viel het gerecht binnen in de woning van G. waar ook Torhoutenaar Bjorn V. (42) werd aangetroffen. G. gaf toe dat hij het slachtoffer op 1 januari een gram heroïne had gegeven. Hij had de drugs op zijn beurt van V. gekregen. De twee liepen eerder al meerdere veroordelingen op voor drugsfeiten. V. kreeg zelfs al eens vier jaar cel voor zijn rol als koerier voor een Rotterdamse drugsbende die 211 kilogram heroïne invoerde.

Mix van drugs

Volgens de verdediging bestond er twijfel over de precieze doodsoorzaak. De wetsdokter trof in het lichaam van het slachtoffer immers een mix aan van amfetamines, xtc, cannabis, heroïne, alcohol en medicatie. “Het is dan ook niet zeker dat de heroïne effectief een rol speelde bij het overlijden”, pleitte meester Silke Brutin. De rechter volgde die redenering maar hij gaf G. en V. respectievelijk wel zeven en zes maanden cel voor bezit en verkoop van de heroïne. (AFr)