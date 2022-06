Hardleerse drugsdealer in Brugs park betrapt met halve kilo cannabis tijdens penitentiair verlof: twee jaar cel

Een 31-jarige man uit De Panne heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf en 12.000 euro boete gekregen voor drugsbezit.

Op 2 oktober vorig jaar kreeg de politie D.J. in de gaten in een park aan het station van Brugge. Hij werd vergezeld door twee minderjarigen die wegliepen toen ze de agenten zagen. D.J. werd gearresteerd en in zijn rugzak zat 551 gram cannabis. Volgens de procureur waren de twee minderjarigen van plan om drugs bij hem te kopen.

D.J. werd in het verleden al een viertal keer veroordeeld voor drugsfeiten. Op 30 juni 2020 kreeg hij nog 38 maanden effectief. De ochtend van zijn betrapping aan het station in Brugge had hij de gevangenis mogen verlaten voor penitentiair verlof. Volgens het parket ging hij meteen naar Oostende om drugs te kopen. De berichten op zijn gsm wezen op drugshandel.

De man uit De Panne verklaarde dat hij de drugs zo snel mogelijk wou verkopen om zijn leverancier te kunnen betalen. Hij wou met de winst ook zijn huurwaarborg betalen en meubels kopen. “Het was een impulsieve beslissing”, stelde hij tijdens zijn proces. “Ik had er beter moeten over nadenken.” (AFr)