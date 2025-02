Hardleerse druggebruiker probeert coke en xtc te recupereren na politieverhoor, maar dat loopt verkeerd: achttien maanden cel

Een 36-jarige man uit Roeselare heeft bij verstek achttien maanden effectieve celstraf gekregen nadat hij herhaaldelijk met een waaier aan drugs tegen de lamp liep. In het politiekantoor van Middelkerke maakte D.V. het wel héél erg bont.

De prijs voor meest nonchalante druggebruiker gaat ongetwijfeld naar Roeselarenaar D.V. (36). Op 6 november 2022 reed de dertiger door Middelkerke in een Volkswagen Polo waarvan de nummerplaat vooraan ontbrak. De politie hield de auto staande en D.V. testte positief op cocaïne. In de wagen ontdekte de politie vijf drugspijpjes en achttien gram cocaïne. In zijn woning werden ook nog kleine hoeveelheden cannabis en cocaïne, maar ook 84 gram speed in zijn diepvriezer aangetroffen.

De volgende dag mocht V. na verhoor beschikken. Hij mocht nog wat spullen uit zijn wagen halen, die in beslag was genomen, maar ter hoogte van de wielklem begon hij aan zijn auto te prutsen. Toen de politie dit zag, vluchtte hij te voet weg. De man werd aangetroffen achter een distributiekast en gooide snel allerhande drugs in de struiken. Ook in zijn broekzak en in de wagen bleken nog drugs te steken. In totaal ging het om 100 gram amfetamines, 7 gram cocaïne en drie xtc-pillen. “Die drugs zijn niet van mij”, stelde hij.

Onderzoek wees uit dat de Roeselarenaar al twee keer eerder tegen de lamp was gelopen met allerhande drugs. Op 13 juli 2022 werd hij in Lendelede uit het verkeer gehaald na een melding over een mogelijke drugsdeal. Zijn wagen verspreidde een sterke cannabisgeur en in zijn heuptasje staken kleine hoeveelheden cannabis, ketamine en cocaïne. Bij een gelijkaardige betrapping in september 2022 in Roeselare had V. kleine hoeveelheden cannabis, heroïne, cocaïne en amfetamine in zijn heuptasje.

Na de feiten in Middelkerke zat V. een maand in voorhechtenis. Maar na zijn vrijlating leefde hij zijn voorwaarden niet goed na. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces in de Brugse strafrechtbank. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor drugsfeiten, diefstal en afpersing. (AFr)