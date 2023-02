Halve kilo cannabis en cash geld in beslag bij huiszoekingen in Ledegem en Harelbeke

Na de arrestatie van een dealer in Ooigem, bij Wielsbeke, begin januari slaagde de politie van de zone Midow er nu ook zijn twee leveranciers bij de kraag te vatten. Bij huiszoekingen in Ledegem en Harelbeke is ruim een halve kilo cannabis en 5.500 euro cash geld in beslag genomen.

Op 8 januari stelden agenten van de zone Midow al bepaalde verdachte handelingen vast bij een woning in Ooigem. De bewoner was al bekend bij de politie, zij het niet voor drugs, en de politie patrouilleerde geregeld in de buurt. Ze hielden een voertuig staande dat net vertrokken was van bij de woning en de automobilist bleek drugs bij te hebben. Die had hij net gekocht bij de bewoner van het bewuste huis. De politie kon de dealer op heterdaad betrappen.

Verder onderzoek na deze arrestatie bracht ook de leveranciers van de dealer in beeld. Op 9 februari vielen de speurders binnen op een adres in Harelbeke en een adres in Ledegem van waaruit de dealer bevoorraad zou worden. Tijdens deze invallen trof de politie ruim een halve kilo cannabis en 5.500 euro cash aan.

Twee verdachten zijn meegenomen voor verhoor en ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter, die over hun aanhouding zou beslissen. (LSi)