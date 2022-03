Grotendeels voorwaardelijke straffen voor broers kotmoordverdachte met halve kilo cannabis aan café in Schaarbeek

Twee broers van de verdachte van de dubbele Kortrijkse kotmoord hebben van de rechter grotendeels voorwaardelijke celstraffen van 10 tot 15 maanden gekregen nadat ze aan een café in het Brusselse Schaarbeek met een halve kilo cannabis in hun auto geklist konden worden.

Hun broer Mohammad M. (23) zit al sinds de kotmoord in oktober 2018 in de cel op verdenking van dubbele moord. Maar ook broers Ali Reza M. (28) en Mohammad M. (25) bleven geen onbeschreven blad. Samen met een neef liepen ze eind 2018 een veroordeling op voor foltering van een Afghaanse landgenoot. Ze folterden het slachtoffer uit wraak omdat hij een relatie had met de vrouw van één van de broers. Veroordelingen voor partnergeweld zouden volgen.

Op 29 augustus 2020 hield de politie in het kader van de naleving van de coronamaatregelen een razzia in een café in Schaarbeek. “Een notoir drugshol”, zo klonk het op de zitting. In het café waren broers Ali Reza en Mohammad M. aanwezig. Bij een fouille bij Ali Reza vonden de agenten 470 euro cash geld, 5 pillen methadon, een weegschaaltje en een autosleutel in zijn zakken. Even probeerde hij de agenten nog wijs te maken dat hij met de trein naar Schaarbeek was gereden maar na wat speurwerk bleek de autosleutel afkomstig van een Peugeot die in de buurt geparkeerd stond. Daar vonden de agenten een zak met 516 gram cannabis en 5 gram hasj. Bij een huiszoeking in zijn toenmalige woonplaats Lendelede kon een gebruiksklare installatie voor een cannabisplantage gevonden worden. Cannabisplanten zelf waren er niet. Jongere broer Mohammad verklaarde dat de halve kilo cannabis van hem was.

Beiden ontkenden evenwel drugs te verkopen. “We waren in het café om namaakkledij te kopen voor mijn zoontje én cannabis te kopen”, aldus Ali Reza. De rechter veroordeelde hem niettemin ook voor drugsverkoop en gaf hem 15 maanden celstraf. Enkel de periode die hij in voorhechtenis zat, sprak ze als effectieve straf uit, naast een boete van 3.200 euro. Hij moet zich net als zijn broer wel aan enkele voorwaarden houden. Mohammad M. werd vrijgesproken voor de verkoop maar kreeg voor het bezit van de drugs 10 maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 800 euro. De rechter verklaarde 3.500 euro drugsgeld verbeurd. (LSi)