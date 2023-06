Grote hoeveelheid drugs verstopt in meelzakken in industriepark van Ruddervoorde

Maandag hebben politie en douane een inval gedaan in een loods in de Leiteweg in Ruddervoorde. In zakken meel werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

Er was heel wat politie aanwezig in het industriepark van Ruddervoorde maandagmorgen. Samen met douaniers uit Mons deed de politie een inval in een loods. Daar werden drugs aangetroffen die verstopt zaten in meelzakken.

Het metaalverwerkend bedrijf dat op die plek gevestigd was, is verhuisd naar Lichtervelde en heeft de site in Ruddervoorde verkocht. In de loods stond allerlei landbouwmateriaal.

Het openbaar ministerie onthoudt zich van elk commentaar. (GS/SVK)