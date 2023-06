Grote hoeveelheid drugs verstopt in meelzakken in industriepark van Ruddervoorde: zes verdachten gearresteerd

Maandag hebben politie en douane een inval gedaan in een loods in de Leiteweg in Ruddervoorde. In zakken meel werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Er zijn nu zes verdachten gearresteerd.

Er was heel wat politie aanwezig in het industriepark van Ruddervoorde maandagmorgen. Samen met douaniers uit Mons deed de politie een inval in een loods. Daar werden drugs aangetroffen die verstopt zaten in meelzakken.

Volgens het West-Vlaams parket is tijdens die actie van de douane 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis aangetroffen. Het ging om een lopend onderzoek naar namaaksigaretten. Er werden zes verdachten gearresteerd. Ze zullen dinsdag voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter (GS/SVK)