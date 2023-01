Grote drugsactie in Leopoldpark in Oostende: vijf mannen gearresteerd op verdenking van dealen

In het Leopoldpark werden vijf illegalen gevat bij een gecoördineerde drugsactie van de politie.

Het Leopoldpark heeft al langer een kwalijke reputatie. De zaak kwam eind december te sprake op de gemeenteraad waar onder meer Reddy De Mey (VB) interpelleerde. Ook op sociale media bleef de kritiek leven.

De actie vond de hele vrijdagmiddag plaats en er werd aan deelgenomen door interventieploegen, wijkpolitie, rechercheurs en de hondenbrigade. Korpschef Philip Caestecker : “Er vond ook een complete sweeping van het park plaats, waarbij alle toegangen werden afgezet om elke steen en morzel grond om te draaien. Het resultaat was navenant: de politie kon vijf mannen (18, 19, 29, 32 en 33 jaar) arresteren op verdenking van dealen. Ze worden gedagvaard met oog op snelrecht. De dienst Vreemdelingenzaken volgt het relaas van het vijftal mee verder op. Nog eens twee personen werden geïdentificeerd voor het bezit van verdovende middelen. De nodige processen-verbaal zijn opgesteld. Tot slot wist de politie zowel cannabis, cocaïne en hasj in beslag te nemen, alsook een ruime som geld.”

Mee bezig

De politie benadrukt dat ze al langer werkt op de aanpak van het probleem. “In 2022 werden in het Leopoldpark 99 pv’s opgesteld, waarvan 22 voor ‘wederrechtelijk bezit van verdovende middelen’ en vijftien voor ‘verkopen of te koop aanbieden van verdovende middelen zonder machtiging’. We zijn zeer goed op de hoogte van de problematiek in het Leopoldpark met betrekking tot dealen en gebruik van drugs. Tussen juli en december 2022 voerden we ook meer dan honderd controles uit met de interventieploegen, hondenbrigade en wijkpolitie”, geeft korpschef Philip Caestecker mee.

Politie Oostende bericht ook dat het vorig jaar al 23 nieuwe onderzoeken opstartte. In veertien daarvan zijn arrestaties verricht. 23 verdachten zijn gearresteerd, daarvan werden er negentien aangehouden door de onderzoeksrechter en zitten dus in voorhechtenis in afwachting van een behandeling voor de rechtbank. De politie roept iedereen op om elke verdachte zaak of handeling te melden via de noodlijn 101.