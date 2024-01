Gistelnaar die zoon inschakelde voor drugshandel riskeert twee jaar cel met uitstel

Een 50-jarige man uit Gistel riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar cel met uitstel voor drugsverkoop. C.B. schakelde zijn zoon in, maar die komt wellicht weg met een werkstraf.

Telefonieonderzoek en observaties bevestigden dat Gistelnaar C.B. cocaïne en cannabis verhandelde. Op 7 september 2022 viel de politie binnen in zijn woning en trof daar een kleine hoeveelheid drugs aan. C.B. bekende dat hij op kleine schaal drugs verkocht aan kennissen.

C.B. werkte samen met J.S. (50), die de feiten eveneens minimaliseerde. Naar eigen zeggen haalde hij af en toe een pakketje op. Ook de zoon van C.B. was bij de feiten betrokken. T.B. bekende dat hij twee keer drugs had verpakt voor zijn vader, die volgens klanten al sinds 2021 bezig was met de handel.

De drie beklaagden kampen met een drugsprobleem, maar leefden sinds hun arrestatie hun voorwaarden goed na. Voor C.B. en J.S vroeg procureur Mike Vanneste respectievelijk twee jaar en achttien maanden celstraf met uitstel. Voor T.B. vroeg hij 120 uur werkstraf.

Meester Gregory Everaert drong voor C.B. aan op een werkstraf. “Mijn cliënt werd absoluut niet rijk van zijn handeltje,” klonk het. De twee anderen hopen op een opschorting van straf. Volgens zijn advocaat Pieterjan Dens moest J.S. de opbrengst telkens braafjes afgeven aan C.B.

De advocaat van T.B. benadrukte dat de meester afnemers de zoon van hun dealer niet kenden. “En met cocaïne had hij helemáál niets te maken”, aldus meester Koen Blomme. De uitspraak volgt op 1 februari. (AFr)