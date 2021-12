Geen straf voor vader uit Diksmuide met zak van 75 gram cannabis

Een 40-jarige vader van twee kinderen uit Diksmuide kreeg geen straf van de rechter voor het bezit van een zak met 75 gram cannabis. Ondanks de grote hoeveelheid kreeg hij de gunst van de opschorting.

Afgelopen zomer werd de wagen van de 40-jarige M.D. door politiezone Polder aan de kant gezet bij een verkeersactie. In de wagen trof de politie een zak aan met daarin 75 gram cannabis. Een grote hoeveelheid en daarom werd meteen gedacht dat M.D. ook een dealer was. “Maar daar hebben we uiteindelijk geen bewijzen van gevonden”, gaf de procureur toe. “De man had de cannabis recent aangekocht en deed dat altijd in grotere hoeveelheden om drie maanden weg te kunnen. Enkel sporadisch gaf hij eens iets aan vrienden, zo vonden we in Whatsappberichten. We willen hem toch een waarschuwing geven. Ik vraag de opschorting onder voorwaarden.”

Drugsvrij leven

Daar was de advocaat van M.D. voor te vinden. “Hij is absoluut geen dealer. Hij is vader van twee kinderen en heeft een perfect normaal gezin. Hij rookte gewoon wat joints in de tuin om zich te ontspannen. Maar daar is hij intussen volledig van af en hij leidt nu een drugsvrij leven. Tijdens die verkeerscontrole had hij ook zelf gebruikt en als hij vervolgd wordt voor de politierechtbank dreigt hij dan ook zijn rijbewijs te verliezen.” (JH)