Geen mededogen voor drugsdealer die intussen mantelzorger is voor zieke vader

Een 60-jarige man uit Oostende is ook in beroep veroordeeld tot 40 maanden cel voor de verkoop en teelt van cannabis tussen 2017 en 2019.

F.C. kent de rechtbanken van binnen en van buiten want hij is toe aan zijn 52ste veroordeling. De meeste daarvan zijn voor verkeersovertredingen, maar intussen is hij ook al toe aan zijn vierde voor drugs. Hij kreeg 40 maanden cel, maar ging in beroep.

“Hij is invalide en arbeidsongeschikt”, verduidelijkte zijn advocaat Luc Arnou. “Bovendien is hij mantelzorger van zijn zwaar zieke vader en ook zijn moeder is zwaar ziek waardoor ze niet meer zelfstandig thuis kan wonen.”

Afbetalen

Hij vroeg een mildere straf dan de 40 maanden in eerste aanleg. “Hij zorgt voor zijn vader en als hij effectief 25.000 euro moet terugbetalen, zal hij voor de rest van zijn leven daarvoor moeten afbetalen. Hij heeft nu een evenwicht in zijn leven gevonden en wij kloppen nu eerbiedig op uw deur om dat evenwicht te behouden.”

Maar de man werd juni 2017 veroordeeld tot 12 maanden cel en in september 2017 begon hij al opnieuw met een plantage van 220 planten. Hij dealde in onder meer Tielt, Blankenberge, Oostende en Westende. “En dat terwijl u leeft van een invalidenuitkering. U hebt geen mededogen met de maatschappij, waarom zouden wij dan mededogen hebben met u?”, concludeerde de procureur-generaal. Het hof zag dan ook geen redenen om de straf te doen dalen en bevestigde de 40 maanden cel. (OSM)