Gambiaan uit Roeselare terecht voor verkoop cannabis en gestolen fietsen in Afrika

Een 40-jarige man met Gambiaanse roots uit Roeselare riskeert een celstraf van 42 maanden voor de verkoop van cannabis en gestolen fietsen in Afrika. Hij stond met drie anderen in Kortrijk terecht voor de handel en zwendel.

Het onderzoek startte toen iemand verklaarde dat hij de buit van diefstallen steeds bij Sering S. kwijt kon. Hij kreeg er geld of cannabis voor. De gestolen spullen verscheepte S. dan naar Afrika. Een huiszoeking volgde, maar S. bleek net met een lading naar Afrika vertrokken. Twee handlangers konden wel geklist worden. De ene deed de administratie, de andere zorgde vooral voor transport. Volgens de openbare aanklager vertrokken zo’n 40 gestolen fietsen richting Afrika.

“Complot tegen mij”

Toen Sering S. in oktober 2021 opnieuw voet op Belgische bodem zette, kon hij opgepakt worden. Hij gaf toe drugs te gebruiken, maar ontkende zowel de drugshandel als de zwendel met gestolen spullen. De medebeklaagden, die hand- en spandiensten verrichten, bekenden wel en brachten S. op die manier in een wel heel lastig parket. “Het is een complot tegen mij”, aldus S. Vonnis op 9 maart. (LSi)