Fransman weigert alle medewerking nadat hij met 254 gram marihuana in auto werd betrapt

Een 33-jarige Fransman uit Duinkerke riskeert acht maanden cel en 8.000 euro boete nadat hij in zijn wagen in De Panne betrapt werd met een zak met 254 gram marihuana. Vervolgens weigerde G.B. alle medewerking aan een onderzoek.

De 30-jarige G.B. uit Duinkerke werd op 13 december vorig jaar om 10.30 uur aan de kant gezet voor een verkeerscontrole in De Panne. De man bekende meteen dat hij een grote zak met cannabis in zijn wagen verborgen had. “En hij bekende ook meteen dat het voor eigen gebruik was en deels om te gaan leveren in de regio”, sprak de procureur. “Dat was meteen ook het enige dat hij verklaarde want voorts weigerde hij elke medewerking. De grote zak met marihuana was onderverdeeld in vier andere zakken maar de man weigerde te zeggen waar en van wie hij moest leveren. Hij had ook twee GSM’s op zak maar weigerde een uitlezing en de politie kon de toestellen niet kraken. Tot slot had hij ook zonder reden een groot keukenmes in de wagen liggen. Ik vraag voor alle feiten samen acht maanden cel en 800 euro boete.” De advocaat van de man vroeg uiteindelijk uitstel om bewijzen voor te leggen dat G.B. zelf niet gebruikt. De zaak gaat verder op 21 november. (JH)