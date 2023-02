Franse student klust bij als drugskoerier in ons land: 21-jarige riskeert 14 maand cel

Een 21-jarige man uit Rijsel stond maandag geboeid voor de correctionele rechter in Ieper. In afwachting van zijn proces verblijft de man al zeven maand in de gevangenis, nadat hij in de Westhoek betrapt werd tijdens zijn werk als drugskoerier.

“De beklaagde kwam vanuit Frankrijk naar ons land met drugs”, sprak de procureur maandagochtend in de rechtbank. De politie merkte de wagen van de man op in de Boezingestraat in Langemark-Poelkapelle, omdat het voertuig geseind stond na een inbraak. De verdachte gaf een valse naam op en in de wagen werden 46 gram heroïne en 1,7 gram cocaïne aangetroffen. De man werd gearresteerd en er volgde een huiszoeking, waarbij cannabis en een kleine gebruikershoeveelheid cocaïne werden gevonden. Hij ontkende eerst dat hij drugskoerier was. Hij gaf aan dat hij niet wist wat er in het pakketje zat, en dat hij voor het eerst moest leveren.

Niet eerste keer

“Ongeloofwaardig”, meende de procureur. “Zijn afnemer in de Boezingestraat verklaarde dat hij al een maand leveringen bezorgde. De wagen werd 33 maal gecapteerd via ANPR-camera’s op verschillende locaties en tijdstippen. De uitlezing van zijn gsm sprak voor zich: de filmpjes en contacten waren druggerelateerd.”

De procureur nam het de jongeman kwalijk dat hij geen lessen trok uit een eerder feit, waarbij de politie hem staande hield en cannabis vond in de wagen. “En toch bleef de man naar België komen met heroïne, cocaïne en cannabis”, aldus de procureur, die een celstraf vorderde van 14 maanden, een boete van 1.000 euro en de verbeurdverklaring van de in beslag genomen drugs en een geldbedrag van meer dan 500 euro.

Student en monitor

De advocaat van de Fransman betwistte de feiten niet, maar vroeg om de strafmaat te milderen. “Mijn cliënt is student en monitor. Hij is 21 jaar en zit al 7 maand in een gevangenis in een land, dat niet het zijne is. Dat heeft een impact. De wagen leende hij van een vriend. Ik pleit ervoor om het effectief gedeelte van de straf te beperken tot de celstraf, die hij intussen uitzat in voorhechtenis, en de rest van de gevorderde strafmaat uit te spreken met uitstel.”

Vonnis op 6 maart. (TP)