Franse drugskoerier met 1,1 kilo cannabis opgepakt tijdens controle mensensmokkel in De Panne

Een 41-jarige Fransman riskeert achttien maanden cel en 8.000 euro boete omdat hij betrapt werd als cannabisdealer of minstens al drugskoerier rondreed. De man werd bij toeval opgepakt toen er in De Panne een controleactie bezig was tegen mensensmokkel.

Op 17 maart van dit jaar hield politiezone Westkust in De Panne een controleactie tegen de zogenaamde smallboatsproblematiek en tegen mensensmokkel. Tijdens de actie zetten ze de wagen van de 41-jarige J.B. aan de kant die op de E40 komende van Brussel reed. “De man mocht aanvankelijk doorrijden, maar bij het vertrekken nam de politie een cannabisgeur gewaar”, sprak de procureur.

“J.B. probeerde echter snel weg te rijden van de plaats waardoor de politie hem moest achtervolgen en onderscheppen. In een ruimte achter de bestuurderszetel werd een zak met 1.152 gram cannabis gevonden. J.B. beweerde van niks te weten, zei eerst dat het om een vervangwagen ging die hij in Brussel was gaan ophalen en beweerde nog later dat hij door een ongeval niks meer kan ruiken en niet wist dat er cannabis aan boord was. Uit telefonieonderzoek hebben we minstens voldoende aanwijzingen dat hij als drugskoerier fungeerde in Frankrijk. Ik vraag achttien maanden cel en 8.000 euro boete.”

Vrijspraak

De advocaat van J.B. vroeg de vrijspraak. “Er zijn helemaal geen bewijzen en we hekelen dat het onderzoek gevoerd werd vanuit de gedachte dat J.B. meteen schuldig is. Er is niks gevonden als zou hij drugs dealen in Frankrijk. Het klopt ook dat hij door een ongeval aangetast werd in bepaalde hersenfuncties en daardoor ook zijn reukvermogen kwijtspeelde. We vragen de vrijspraak.” Vonnis op 13 juni. (JH)