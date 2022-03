Franse ambulancier in Roeselare betrapt als drugskoerier

In een poging om zijn schulden wat versneld af te kunnen betalen, liet een 27-jarige Franse ambulancier zich verleiden om cocaïne en heroïne ons land binnen te voeren. In Roeselare liep hij tegen de lamp. Ondertussen verblijft hij al ruim vier maanden in de cel.

Op 14 november 2021 deden agenten van de politiezone Riho Kenan S. stoppen. De verschrikte reactie van de man zorgde voor argwaan. Grondig onderzoek van de wagen leverde in de middenconsole 80 gram heroïne en 11 gram cocaïne op. S. gaf meteen toe dat hij dienst deed als drugskoerier en al voor de zesde dag op rij op pad was om adresjes in Zuid-West-Vlaanderen van drugs te voorzien. Per dag kreeg hij er 150 euro voor.

Sinds zijn arrestatie verblijft hij in de cel. Zijn advocaat vroeg de Kortrijkse strafrechter enkel die periode van voorhechtenis als effectieve straf uit te spreken en de rest van de 18 maanden gevorderde celstraf als voorwaardelijke straf te houden. “Hij heeft zich laten verleiden”, klonk het. “Maar hij kan meteen na zijn vrijlating opnieuw zijn job als ambulancier opnemen.” Vonnis op 20 april. (LSi)