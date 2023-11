Fikse celstraf voor Oostendenaar die drugs probeerde door te spoelen in toilet toen politie zijn woning binnenviel

Toen de politie zijn woning binnenviel op zoek naar drugs probeerde Oostendenaar M.V. nog snel zijn voorraad cannabis door te spoelen in het toilet. De Brugse rechtbank legde de dertiger woensdag een fikse celstraf op.

Op 11 april werd de politie een sterke cannabisgeur gewaar in het appartement van M.V. (36). de agenten gingen over tot een huiszoeking en V. probeerde zich nog snel van zijn voorraad cannabis te ontdoen in het toilet. In het toilet en in de keuken werd in totaal 163 gram cannabis aangetroffen. De Oostendenaar kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg donderdag een jaar effectieve celstraf.

Maar daar bleef het niet bij. Op 14 mei 2020 kreeg V. ook al eens dertig maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsfeiten. De dertiger bleef evenwel speed en cannabis gebruiken. Hij liet zich ook niet opnemen om zijn verslaving aan te pakken. Hierdoor werd de voorwaardelijke celstraf donderdag omgezet in een effectieve. V. kreeg dus in totaal 42 maanden effectieve celstraf. AFr