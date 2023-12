Fatale overdosis fentanyl in Brugse gevangenis: leverancier riskeert drie jaar celstraf

Bijna twee jaar nadat een gedetineerde in de Brugse gevangenis bezweek aan een overdosis fentanyl, eist het openbaar ministerie drie jaar effectieve celstraf voor de vermoedelijke leverancier van het spul. Ook de toenmalige celgenoot van het slachtoffer staat terecht. “Ze inhaleerden elk drie keer en vielen plots achterover”.

In de nacht van 10 op 11 februari vorig jaar sloeg gedetineerde Didier D. (48) omstreeks twee uur alarm in de Brugse gevangenis. Zijn celgenoot D.D. lag immers al vele uren in dezelfde, rare houding op zijn bed en had bovendien nog zijn schoenen aan. De man voelde koud aan en de hulpdiensten deden nog enkele vergeefse pogingen om hem te reanimeren.

Verschroeid zilverpapier

Een lijkschouwing wees uit dat D.D., een Bruggeling die een lange straf uitzat voor drugsfeiten, stierf door een overdosis fentanyl. Dit is een krachtige pijnstiller die veelal via pleisters wordt toegediend en vaak misbruikt wordt door heroïneverslaafden. In het vuilnisbkaje van de cel werd inderdaad verschroeid zilverpapier met restanten fentanyl aangetroffen.

Didier D. bekende dat hij de avond voordien samen met het slachtoffer een fentanylpleister had verwarmd om de dampen te inhaleren, of ‘chinezen’. Maar wie de pleister geleverd had, wist hij naar eigen zeggen niet. Camerabeelden wezen evenwel uit dat medegedetineerde Luc S. (53) daags voordien iets aan het slachtoffer had overhandigd, terwijl diens celgenoot op de uitkijk stond. Pas een jaar na de feiten gaf Didier toe dat ze de pleister met Luc S., een chronisch pijnpatiënt, geruild hadden voor tabak.

“Mijn cliënt is totaal niet thuis in de drugswereld en wist niet eens wat ‘chinezen’ is”

Volgens procureur Charlotte Vonck had Luc S. op 9 februari een nieuwe fentanylpleister gekregen. “Die hing enkele dagen later duidelijk los”, stelde ze. “Bovendien wees een haaranalyse op een onverklaarbare daling van de fentanylconcentratie in zijn lichaam.” Voor het leveren van de fentanyl vroeg de procureur drie jaar effectieve celstraf.

Luc S. ontkende zijn aandeel met klem. “Op de camerabeelden is niet te zien dat mijn cliënt iets overhandigde”, pleitte meester Siska Lescrauwaet. “Je ziet enkel dat hij iets ontvangt. Het lichaam van het slachtoffer bevatte ook sporen van methadon, cocaïne en zware medicatie. Bovendien zit zijn celgenoot hier nog. Dus was het wel de fentanyl die de dood veroorzaakte? Mijn cliënt is totaal niet thuis in de drugswereld en wist niet eens wat ‘chinezen’ is.”

Onder de indruk

Voor Didier D., die vijf jaar cel uitzit voor drugsfeiten, vroeg de procureur achttien maanden cel. Hij staat niet terecht voor het overlijden, maar enkel voor het bezit van dertien gram heroïne in de gevangenis. “Mijn cliënt wou de medebeklaagde niet verraden”, pleitte meester Mieke Byttebier. “Hij was zwaar onder de indruk en zit trouwens nog steeds in dezelfde cel waar de feiten zich afspeelden. Ze inhaleerden elk drie keer en sloegen plots achterover.”

Meester Byttebier vroeg mildheid voor haar cliënt. De rechtbank doet uitspraak op 22 januari. (AFr)