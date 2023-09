Fatale overdosis fentanyl in Brugse gevangenis: celgenoot en medegedetineerde voor rechter

Begin vorig jaar bezweek een gedetineerde aan een overdosis fentanyl in de gevangenis van Brugge. Nu moeten twee medegedetineerden, onder wie de celgenoot van het slachtoffer, zich voor de strafrechter verantwoorden. De zaak wordt pas in december gepleit.

Fentanyl is een krachtige pijnstiller die veelal via pleisters wordt toegediend en vaak misbruikt wordt door heroïneverslaafden. Op 10 februari vorig jaar kregen David D. en zijn celgenoot Didier D. (48) zo’n pleister in handen in de Brugse gevangenis. Ze besloten die in hun cel op te roken, maar voor Bruggeling David D., die een lange straf uitzat voor drugsfeiten, liep dit fataal af.

Uitstel naar december

Onderzoek wees uit dat de pleister afkomstig was van medegedetineerde Luc S. (53). Hij werd samen met Didier D. voor de rechtbank gedaagd voor hun aandeel in de dood van David D. Aangezien Didier D. na de overdosis meteen alarm sloeg, wordt hij niet vervolgd voor schuldig verzuim.

Het proces werd maandagochtend ingeleid, maar op vraag van de verdediging meteen uitgesteld naar 11 december. (AFr)