Ex-uitbater café Olympia opnieuw verdacht van drugshandel: “Verkoop alleen maar biefstukken”

De voormalig uitbater van café Olympia op het Volksplein in Kortrijk moet zich voor een tweede keer voor de rechtbank verantwoorden voor drugshandel. Vanuit zijn rolstoel bekende hij drugs in zijn bezit te hebben gehad maar niet te hebben verkocht. Zijn medebeklaagde hield er een ander verhaal op na.

In 2012 belandde Patrick K. (67) uit Kortrijk, die vroeger ook nog nachtrestaurant De Camargue open hield, al eens in de cel. Dat gebeurde nadat er in zijn café een halve kilogram cocaïne en geld gevonden kon worden. Het leidde in 2014 tot een veroordeling voor de rechtbank.

Vandaag is Patrick K. aan een zuurstoffles en een rolstoel gekluisterd. Onder elektronisch toezicht zit hij wel in voorhechtenis. Een observatie aan zijn woning in Kortrijk maakte duidelijk dat het er een komen en gaan was van personen die vaak maar een heel kort bezoekje brachten. Een huiszoeking die volgde, leverde 100 gram cocaïne en 13.000 euro cash geld op. Volgens de openbare aanklager verkocht K. cocaïne. Zelf blijft hij ontkennen. “Ik hield de drugs gewoon bij voor Pedro M.”, beweert hij. “Dat er regelmatig volk bij mij over de vloer kwam, was omdat ik heel lekkere biefstukken koop en verkoop. Het geld was van zwartwerk afkomstig.” Dat hij zelf drugs gebruikte, ontkende hij niet. “Maar nu is het gedaan, anders is hij ook zijn vrouw kwijt”, klonk het bij advocaat Jan Leysen.

Pedro M. (43) uit Kortrijk vloog van april tot augustus 2022 in de cel. Hij bekende dat hij soms enkele keren per dag 1 gram cocaïne bij K. ging halen. Hij gebruikte daarvan een deel zelf, het andere deel verkocht hij. “Die 100 gram bij K. was niet van hem”, haalde advocaat Thomas Vandemeulebroucke de beweringen van K. onderuit. “Niet iedere keer dat ik op bezoek ging, haalde ik drugs”, vertelde M. nog. “Ik kreeg er soms ook eten.” “Dankzij zijn verblijf in de cel raakte hij van de drugs af”, aldus nog Thomas Vandemeulebroucke. De openbare aanklager vorderde voor beiden een celstraf van 2 jaar, een boete van 16.000 euro en een verbeurdverklaring van zo’n 100.000 euro. Vonnis op 12 december. (LSi)