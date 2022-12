“Enkele dagen op hotel, B&B of in huis druggebruiker en dan weer weg”: Nederlandse drugsdealers riskeren tot 4 jaar cel

Via sociale media in Nederland jongeren ronselen om enkele dagen vanuit een hotel, B&B of de woonplaats van drugsgebruikers drugs te verkopen. Dat is één van de nieuwe werkwijzen die Nederlandse drugsbendes gebruiken om onder meer in de Roeselaarse regio drugs aan de man te brengen. Drie Nederlanders konden geklist worden en stonden voor de rechter in Kortrijk terecht.

Het de speurders zo moeilijk maken om iemand te klissen, te traceren of te volgen. Dat is het hele opzet van (Nederlandse) drugsbendes die de grens oversteken om in ons land drugs te verkopen. Bestellingen gebeuren via Snapchat, gehuurde auto’s rijden af en aan om drugs af te leveren aan de lokale pionnen en het geld op te halen.

Op 22 juni 2022 konden Mohammed El G. (28) en Salahedin C. (29) uit Utrecht na een achtervolging op de snelweg geklist worden met 700 gram heroïne aan boord. Volgens de openbare aanklager stond El G. al een stapje hoger in de organisatie, rekruteerde hij de dealers, stuurde hij bedreigende berichten en foto’s, regelde hij de voertuigen, zorgde hij op voorhand voor de juiste hoeveelheden in de verpakkingen,… C. was eerder diegene die drugs afleverde en geld ophaalde.

Beiden zitten ondertussen al 6 maanden in voorhechtenis. Ze riskeren 18 maanden tot 4 jaar cel en fikse boetes tot 40.000 euro. “Door een veroordeling in Frankrijk zat hij plots met ruim 48.000 euro schulden die hij zo snel mogelijk wou wegwerken”, verdedigde advocaat Kris Vincke Mohammed El G. “Maar hij was niet de leider. Die rijden de grens niet over. Hij geeft wel toe dat hij 10 keer koerier heeft gespeeld.” C. vroeg de straf zoveel mogelijk met uitstel uit te spreken. “Ik schaam me diep en wil nog wat van mijn leven maken”, klonk het. Een derde Nederlander en twee Roeselaarse drugsgebruiksters die hun woonst voor enkele dagen als uitvalsbasis lieten gebruiken door Nederlandse drugsverkopers daagden niet op voor het proces. Vonnis op 17 januari. (LSi)