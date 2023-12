Eigenaar woning waar Charlotte (27) stierf aan overdosis krijgt 15 maanden voorwaardelijk: “Voor één vierde zijn verantwoordelijkheid”

Laurens V. (32) uit Meulebeke is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk voor zijn aandeel in het overlijden van Charlotte David (27) uit Alveringem. De jonge vrouw overleed namelijk aan een overdosis in zijn woning. De drugs die ze nam, had V. ook in bezit voor haar.

Of de waarheid ooit helemaal achterhaald zal worden? Wellicht niet, vrezen zowel de beklaagde als de burgerlijke partij. Al tijdens de pleidooien werd het onderzoek naar het overlijden van Charlotte David gehekeld. De 27-jarige vrouw uit Alveringem overleed op 31 mei 2021 na een overdosis in een huis in Meulebeke – ze had 36 keer een dodelijke dosis in haar lichaam, klonk het eerder.

Volgens Filip De Reuse, de raadsman van haar ouders, was het toxicologisch rapport dat wees op die overdosis genoeg voor de politie om de zaak niet verder uit te spitten. Aan de zaak zit volgens de mama en pluspapa van Charlotte nog altijd een reukje – ze werd bijvoorbeeld in een vreemde positie gevonden in de zetel.

Daar werd op gewezen in de correctionele rechtbank in Kortrijk. Laurens V. (32) moest zich er verantwoorden voor het faciliteren van de woning waar de jongedame stierf en voor het bezit van drugs. De rechter oordeelde alvast dat V. ook schuld treft aan het overlijden van Charlotte. In het vonnis staat te lezen dat de man voor één vierde verantwoordelijk wordt geacht voor haar dood. Ook wordt geopperd dat Charlotte zelf ook een grote verantwoordelijkheid treft omdat ze drugs nam.

Veroordeling

Het faciliteren van de woning en het bezit van ruim 20 gram amfetamines – waarvan 11,34 gram bestemd voor Charlotte – noopten de rechter tot een veroordeling. Laurens V. – die al veroordeeld werd voor drugsfeiten in 2011 en 2012 – kreeg een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden cel en een voorwaardelijke boete van 1.600 euro. De man moet onder meer meteen begeleiding zoeken voor zijn drugsproblematiek.

Advocaat Klaas Van Dorpe hoopt nu samen met zijn cliënt het dossier te kunnen afsluiten. “We konden niks betwisten, al was het onderzoek niet echt goed gevoerd. Het blijft een onsympathiek dossier, maar we zijn ergens tevreden dat de vordering van 2 jaar effectief niet gevolgd werd. Ook de schadevergoedingen werden herleid.”

Schadevergoeding

De nabestaanden van Charlotte, de mama en pluspapa en de plusgrootouders, hadden een schadevergoeding gevraagd voor het leed dat hen te beurt was gevallen. De ouders krijgen 5.000 euro schadevergoeding, de grootouders beiden 750 euro. De papa, die aanwezig was bij de uitspraak, had het moeilijk met de uitspraak. “Ik ben alle geloof in de politie en in justitie kwijt”, klonk het.

Of de familie nog in beroep gaat tegen de uitspraak zal nog moeten blijken. Eerst wilde hun raadsman het vonnis nog eens grondig inlezen. De waarheid, dat is nog altijd waar het de ouders om te doen is. We gaven zoveel info aan de politie en daar werd niks mee gedaan. Het onderzoek hangt met haken en ogen aan elkaar, maar jij weet wat er is gebeurd”, richtte de papa van Charlotte zich tijdens de pleitzitting tot de beklaagde. “De waarheid en gerechtigheid, dat is het enige dat we willen. Jij krijgt nu nog kansen, Charlotte niet meer.”