Eén op negen chauffeurs onder invloed van drugs in Brugge

Amper 2 procent van de gecontroleerde automobilisten bliezen dit jaar positief, maar 11 procent was in 2022 onder invloed van drugs. Dat blijkt uit de cijfers van de lokale politie Brugge die gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg.

Dit jaar voerde de lokale politie Brugge 131 gerichte drugcontroles in het verkeer en 64 gerichte alcoholcontroles uit. Die staan los van de blaastests en bloedafnames bij ongevallen. 72 chauffeurs bliezen positief. Wat betekent dat amper 1,9 procent van de bestuurders onder invloed van alcohol was.

Dat is een daling in vergelijking met de jaren 2019, 2020 en 2021, toen telkens meer dan 3 procent van de chauffeurs teveel alcohol gedronken had. Al zijn die jaren moeilijk te vergelijken en moeten de cijfers met schroom gehanteerd worden, want in coronatijd voerde de politie om veiligheids- en gezondheidsredenen veel minder controles uit. De angst van de agenten om besmet te raken door hard blazende chauffeurs zat er begrijpelijkerwijze diep in.

High

De resultaten van de drugcontroles in het Brugse verkeer voor 2022 zijn opmerkelijk. 116 chauffeurs kregen een pv omdat ze positief testten. Het gaat om maar liefst 11,2 procent van het aantal gecontroleerde bestuurders. Dat is één chauffeur op negen! Daarmee wordt een trend, die zich inzette tijdens de twee coronajaren 2020 en 2021, voortgezet. Want in 2019 hadden amper 4,7 procent van de chauffeurs drugs gebruikt en kregen 75 chauffeurs een pv. Vorig jaar werden 107 bestuurders onder invloed van drugs beboet.

Opvallend detail: vooral in de maanden september (87 procent) en november (73 procent) waren zeer veel gecontroleerde chauffeurs high….