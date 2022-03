Duo krijgt strafvermindering voor invoer 700 kilo cocaïne

Schroothandelaar Marino S. uit Moorslede is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel waarvan vier jaar effectief. Trucker Yvan S. uit Nieuwpoort kreeg drie jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel. De straffen werden uitgesproken voor hun aandeel in de invoer van bijna 700 kilogram cocaïne uit Brazilië.

Op 23 februari 2020 moest trucker Yvan S. (60) uit Nieuwpoort 600 pakketten met in totaal 700 kilogram cocaïne ophalen in de Antwerpse haven. De drugs met een straatwaarde van liefst 35 miljoen euro waren vanuit Brazilië naar België gesmokkeld in een container met mangaanerts. Wat S. evenwel niet wist, was dat de douane de coke twee dagen eerder al uit de container had gehaald. De politie volgde zijn vrachtwagen naar een loods in Kruibeke, waar de man in de boeien werd geslagen.

Een viertal maanden later werd ook schroothandelaar Marino S. (57) uit Moorslede gearresteerd. De container was ingevoerd door zijn firma, met maatschappelijke zetel langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge. De man had Yvan S. in het café van zijn intussen ex-vrouw in Menen overtuigd om de container op te halen voor een drugsbende, die er hem 50.000 euro voor zou betalen. In eerste aanleg kreeg Marino S. vijf jaar, en Yvan S. drie jaar cel. Maar het parket ging in beroep.

“Voor 700 kilo krijg je in Engeland 30 jaar en in de Filipijnen word je opgehangen! 700 kilo is wel goed voor 1,4 miljoen lijntjes en dan is die nog niet aangelengd!” De procureur-generaal vorderde daarom tien jaar voor Marino S. en vijf jaar voor Yvan S. Maar het hof toonde zich mild en liet de straf van Marino S. dalen van vijf jaar effectief naar vijf jaar waarvan een jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro. Yvan S. kreeg in plaats van drie jaar effectief, opnieuw drie jaar cel, maar waarvan 18 maanden met uitstel werden uitgesproken. (OSM)