Duo in auto met geld en drugs geklist: “Geld niet van drugshandel maar winst van poker”

Een 25-jarige jongeman uit Waregem zat in een auto met 2,48 gram cocaïne en 4.400 euro cash geld en bij een huiszoeking kon nog eens 11.000 euro cash gevonden worden, maar met drugshandel heeft hij naar eigen zeggen niets te maken. Samen met de 20-jarige chauffeur van de auto uit Harelbeke stond hij niettemin voor de rechtbank in Kortrijk terecht. “Het geld was van het pokeren”, hield de Waregemnaar vol.

Op 11 december 2023 kon in Kortrijk de auto van Ayob El M. (20) uit Harelbeke door de politie tegengehouden worden. Eén van de twee passagiers vluchtte weg en kon nooit geïdentificeerd worden. Onder meer omdat El M. de lippen stijf op elkaar hield en zijn vriend niet wou verraden. In de auto zat 2,4 gram cocaïne in de bekleding verstopt. Overal in het rond lag zo’n 4.400 euro cash. Verder onderzoek van de gsm-toestellen maakte duidelijk dat ze bij drugshandel betrokken waren. Passagier Rachid J. (25) uit Waregem werd in 2023 al eens veroordeeld voor drugshandel. Bij een huiszoeking kon bij hem nog eens 11.000 euro cash gevonden worden. “Afkomstig van het pokeren, niet van drugs”, hield hij vol. “Ik zat vroeger ’s nachts in sishabars. Dat ik in een auto vol geld en drugs zat, is niet ok, maar ik had er niets mee te maken en wist het niet. Ik wou eigenlijk gewoon met mijn pokergeld pronken en voelde me ‘de man’. Maar ondertussen heb ik beseft dat je gewoon je familie moet onderhouden om een man te zijn. Door deze zaak miste ik de geboorte van mijn kind.”

J. kende El M., die achter het stuur zat, niet. “Hij vervoerde die gevluchte persoon en dat was een misstap”, aldus advocate Elisabeth Vanpeteghem, die El M. verdedigde. “Ik zag dat die gevluchte persoon geld gaf aan J.”, verklaarde hij aan de rechter. Die laatste ontkende dit. Beiden riskeren één jaar cel en een boete van 8.000 euro. Advocaat Gregory Everaert vroeg de vrijspraak of een werkstraf voor J. Vonnis op 19 maart. (LSi)