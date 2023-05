Duo dat in Diksmuide gepakt werd met extreem verslavende ‘zombiedrug’ riskeert celstraf

Een vrouw uit Kortemark en een man uit Roeselare staan voor de Brugse rechtbank terecht voor bezit van flakka, een spotgoedkope designerdrug die ook wel bekend staat als de ‘zombiedrug’.

In de nacht van 6 op 7 maart hield de politie in Diksmuide een wagen tegen die geseind stond. In de wagen zaten E.B. (42) uit Kortemark en D.S. (41) uit Roeselare. In de rugzak van E.B. zat een kleine hoeveelheid flakka, een spotgoedkope maar extreem verslavende designerdrug uit China. Omdat gebruikers zich als razende gekken door een ruit of voor een auto durven gooien staat het spul ook bekend als ‘zombiedrug’.

D.S. had zijn flakka-voorraad uitgegoten in de wagen. “De binnenkant van het voertuig hing vol wit poeder”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “Ook in de woning van de beklaagden werden kleine hoeveelheden flakka gevonden.” Voor E.B. vroeg Vanneste negen maanden cel. D.S., die al meerdere veroordelingen opliep voor drugs en diefstal, kijkt aan tegen een jaar cel.

De beklaagden zijn volgens de procureur zware drugsverslaafden. Ze kwamen niet opdagen voor hun proces. De uitspraak volgt op 8 juni. (AFr)