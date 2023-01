Drugsverslaafde riskeert opnieuw vijftien maanden cel voor bezit van speed en cannabis in De Haan

Een 34-jarige man uit De Haan heeft zich opnieuw voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor bezit van speed en cannabis. Voor gelijkaardige feiten kreeg hij eind december pas een jaar cel. Deze keer vorderde het openbaar ministerie vijftien maanden effectieve gevangenisstraf en 8.000 euro boete.

Kim D. liep in de loop van juni en juli 2022 drie keer tegen de lamp in De Haan. Bij de fouille werden telkens speed en cannabis aangetroffen. Bij de laatste controle was hij zelfs in het bezit van 26 gram speed en 14 gram cannabis. Ondertussen zit hij ook opnieuw in voorhechtenis voor drugsfeiten.

Al zes veroordelingen

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde al zes veroordelingen opliep voor dergelijke feiten. Bovendien veroorzaakt hij overlast en pleegt hij ook andere misdrijven. “We kunnen dus spreken van een hopeloze situatie”, aldus procureur Mike Vanneste, die vijftien maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete vorderde.

39 gram speed

De verdediging legde uit dat D. op 19 december voor identieke feiten uit dezelfde periode al werd veroordeeld. De dertiger kreeg een jaar effectieve celstraf nadat hij op de trein betrapt was met 8 gram cannabis en liefst 39 gram speed. In die omstandigheden wil meester Ellen Eneman vragen om haar cliënt geen bijkomende bestraffing meer op te leggen. Het vorige vonnis is momenteel echter nog niet definitief. De zaak zal daarom pas op de zitting van 16 maart voortgezet worden.