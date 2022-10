Drugskoerier ontsnapt aan politie in Houthulst maar laat auto met drugs achter

De politie hield donderdagnacht in Houthulst een zoektocht naar een gevluchte drugskoerier die het tijdens een onderschepping op een lopen zette. Zijn auto met een grote hoeveelheid drugs liet hij achter. Ondanks de inzet van een drone kon hij ontsnappen.

De feiten donderdagnacht kaderen in een gerechtelijke actie waarbij het parket en de politie Polder betrokken waren. Ze zijn al een tijdje op zoek naar een drugskoerier, een man uit het Gentse, die in de regio op geregelde tijdstippen drugs levert. Het gaat om een man die niet in de regio woont. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht op welke tijdstippen de man de drugs leverde en daarom werd een actie op poten gezet. De politie hield in Houthulst een observatie en wachtte de komst van de drugskoerier af. Rond 00.50 uur daagde hij ook effectief op in zijn Peugeot.

Meteen gevlucht

Met de aanwezige politieteams werd overgegaan tot actie en werd de Peugeot onderschept. Dat gebeurde ter hoogte van de Kortestraat en de Gentseleenstraat in Houthulst. Bij het zien van de opgedaagde politie en de zwaailichten liet de drugskoerier zijn auto meteen achter op straat. Hij vluchtte uit zijn wagen en zette het op een lopen. De politie zette de achtervolging in maar in de duisternis, tussen de huizen en enkele weides, slaagde de man erin te ontsnappen. Daarna kamde de politie een uur lang de volledige buurt uit, en de nabijgelegen Terreststraat. Met zaklampen werd in en onder auto’s en struikgewas gekeken maar van de man was geen spoor meer. Ook het droneteam van de politie kwam ter plaatse met de drone uitgerust met een warmtecamera. Ook die zoektocht bleek tevergeefs.

Grote hoeveelheid drugs

Na de zoektocht werd de auto doorzocht en daar werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs gevonden. Naar verluidt zou het gaan om marihuana. De Peugeot werd getakeld voor verder gerechtelijk onderzoek. Ook het politieonderzoek loopt verder. Het parket van Oost-Vlaanderen volgt de situatie verder op omdat de drugdealer afkomstig is uit de regio rond Gent. (JH)