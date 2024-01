Drugshond betrapt man met zestien pakjes drugs in slip: “Ik moest een auto afbetalen”

Een man die in financiële moeilijkheden zat, besloot bij te verdienen als drugskoerier. Tot J.L. (34) in Marke betrapt werd door een drugshond. Hij had 80 gram drugs in zijn slip zitten. De man riskeert nu 16 maanden cel.

Op 26 januari vorig jaar werd de Audi A6 van J.L. (34) gecontroleerd op de snelwegparking langs de 17 in Marke. Er wordt ook een drugshond bijgehaald en die blaft bij het kruis van de man. Wat bleek, hij had tien pakjes heroïne en nog eens zes pakjes cocaïne in zijn slip verborgen.

Uit zijn gsm-gegevens bleek dat de Fransman in heel Vlaanderen drugs leverde en dat hij daarover een hele boekhouding bijhield. In zijn gps-app werden al sinds september adressen in ons land bezocht. Hij riskeert daarvoor een celstraf van 16 maanden, waarvan de helft effectief. Daarbovenop werd een boete van 8.000 euro gevorderd, waarvan 2.000 effectief.

De man gaf toe dat hij opereerde als drugskoerier. “Hij zat in financiële problemen nadat hij een auto moest afbetalen. Zo kwam hij een man tegen die hem geld gaf om zijn gsm te gebruiken, uiteindelijk moest hij onder dwang ook drugs rondvoeren. Zijn vrouw werd zelfs met de dood bedreigd”, aldus zijn advocaat.

De man zegt zijn leven nu weer op orde te hebben. Hij werkt intussen als koerier in een pizzazaak. Toch opvallend, want in zijn verhoor vertelde hij dat hij geronseld werd in… een pizzazaak. De man kent zijn straf op 20 februari. (JD)