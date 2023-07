Drugshandel in tweedehandswinkeltje onttroont ‘koningin van Oostende’: ex-bordeeluitbaatster krijgt dertig maanden effectieve celstraf

Tijdens haar proces gaf ze aan dat ze niet naar het ‘zottekot’ wou om haar drugsprobleem aan te pakken. De Brugse correctionele rechtbank willigde die wens vrijdag in en veroordeelde Angelique Hendler (61) tot dertig maanden effectieve celstraf voor drugshandel vanuit haar tweedehandswinkeltje in Oostende. “U heeft kansen genoeg gekregen”, klonk het streng.

Ooit stond ze model voor tekenaar Herr Seele en was zó rijk dat Paul Jambers een reportage draaide over haar extravagante designerkledij. Maar vandaag zit Angelique Hendler (61) compleet aan de grond. En achter de tralies, want de zelfverklaarde ‘koninging van Oostende’ kon het alweer niet laten om cocaïne, speed en cannabis te verkopen vanuit haar dubieuze tweedehandswinkeltje in de Christinastraat in Oostende.

Zware verslaving

De voormalige bordeeluitbaatster worstelt zelf met een zware drugsverslaving en belandde in haar leven meermaals in de gevangenis, onder meer voor heling. In haar tweedehandswinkeltje dreef ze namelijk een handeltje in gestolen goederen. Die betaalde ze niet altijd met geld, maar ook met drugs. In april 2020 kreeg ze twee jaar cel voor drugshandel. Van achter de tralies schreef ze toen haar memoires, die ze aan Dominique Bastin overhandigde om te verwerken in een boek.

Volgens procureur Wendy Van Raepenbusch bracht de gevangenis haar evenwel niet tot andere inzichten. “Toen ze vrijkwam, begon ze al snel weer te dealen”, verduidelijkte ze. “In februari trof de politie in haar winkel 23 gram speed en 35 gram cocaïne aan. Klanten verklaarden dat ze al twee jaar opnieuw drugs verkocht.”

Bedrag herleid tot 10.000 euro

Sinds de inval in haar winkel zit Hendler terug achter de tralies. De procureur vroeg dertig maanden effectieve en een verbeurdverklaring van 35.000 euro. Op vraag van advocaat Klaas Van Dorpe herleidde de rechtbank dat bedrag vrijdag tot 10.000 euro. “Ze heeft met drugs nochtans nooit grof geld verdiend”, pleitte hij. “In maart zette ze haar winkel stop. Haar stock hoopt ze nog te verkopen op rommelmarkten.”

Niet naar het ‘zottekot’

Meester Van Dorpe stelde een straf met uitstel voor, gekoppeld aan probatievoorwaarden zoals een opname in een ontwenningskliniek. Maar dat zag Hendler niet zitten. “Ik wil afkicken, maar ga niet naar het zottekot”, liet ze tijdens de pleidooien optekenen. “Ik wil zelf aan mijn problemen werken.” Hendler gooide zo haar eigen ruiten in. “Op eigen houtje afkicken is in uw geval pure oogverblinding”, sneerde de rechter. “Het zijn loze beloftes die ons niet kunnen overtuigen. U heeft in uw leven al voldoende kansen gekregen.” (AFr)