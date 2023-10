Drugsdealer opgepakt na achtervolging en crash in Oostrozebeke, tweede verdachte nog voortvluchtig

Een wilde politieachtervolging eindigde afgelopen nacht met een spectaculaire crash in de Hoogstraat. Een vermoedelijke drugsdealer raakte levensgevaarlijk gewond, een andere kon ontkomen. De vluchtauto en twee geparkeerde voertuigen zijn rijp voor de schroothoop. “Mijn nieuwe bestelwagen was pas vier dagen oud”, zegt buurtbewoner Eduard Baka (28).

Een patrouille van politiezone Midow merkte rond middernacht een verdacht voertuig op in Ingelmunster. Ze wilden de auto staande houden maar die sloeg de bevelen van de politie in de wind. Er ontstond een achtervolging over het grondgebied van Ingelmunster, Izegem en uiteindelijk Oostrozebeke. In een bocht in de Hoogstraat verloor de chauffeur de controle over het stuur en ter hoogte van appartementsgebouw residentie Chaplin kwam het tot een reeks zware botsingen.

Bewoner Yves (58) zag alles gebeuren. “Ik ging iets na twaalf uur nog een sigaret roken op mijn balkon en zag het in een flits gebeuren. Het geluid was verschrikkelijk, ik dacht dat er een vliegtuig neerstortte. Een auto kwam vanuit de bocht en reed een BMW aan die hier voor de deur geparkeerd stond. De BMW werd meters verder gekatapulteerd -door een haagje- en belandde tegen een bestelwagen. De vluchtende auto reed nog tientallen meters verder en kwam tot stilstand tegen nog een andere geparkeerde wagen.”

Die laatste wagen werd slechts licht aangetikt maar de andere betrokken voertuigen zijn zwaar beschadigd. De witte Fiat Ducato bestelwagen was van Eduard Baka (28). Hij is schilder en woont samen met een collega in residentie Chaplin. Zijn collega is de eigenaar van de aangereden BMW.

Raket

“We lagen te slapen toen het ongeval gebeurde maar werden wakker van het geluid”, vertelt Eduard. “Het leek wel een raket. Ik had nog niet door wat er precies aan de hand was en liep snel naar beneden. Ik dacht dat ik misschien hulp kun bieden bij het ongeval. Toen zag mijn collega dat zijn BMW meters verder stond dan waar hij hem geparkeerd had en ik zag de schade aan mijn bestelwagen. Blij werd ik er niet van, ik had die bestelwagen pas vier dagen geleden gekocht. Ik heb de planning voor mijn werk wat moeten omgooien maar gelukkig is mijn baas begripvol. Er stond nog een tweede bestelwagen van mijn werk voor de deur, ik ben al blij dat die niet ook geraakt is.”

In de voortvluchtige auto, een witte Hyundai, zaten twee personen. De passagier werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, buurtbewoners hoorden hem roepen van de pijn. De bestuurder kon ontkomen maar zijn identiteit is bekend bij de politie. In de Hyundai werd een grote hoeveelheid drugs, cash geld en een verboden wapen aangetroffen.

“Dat begrijp ik niet”, aldus nog Eduard die van Slovaakse afkomst is. “Ik hoor dat de daders nog jonge mensen zijn. De economie in België draait toch goed, waarom moeten ze drugs verkopen om hun geld te verdienen?”

Het parket van Kortrijk bevestigt de feiten maar kan nog geen verdere info geven. Korpschef van zone Midow Ruben Depaepe is tevreden met de vangst. “Onze interventieploeg heeft alert gereageerd en goed werk geleverd. Het is een kwestie van tijd voor we ook de tweede verdachte zullen inrekenen”, klinkt het. (JF)