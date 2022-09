Drugsdealer en afnemers op heterdaad betrapt door lokale recherche in Kortrijk

Op woensdag 31 augustus 2022 kon de recherche van de Politiezone Vlas tussenkomen terwijl er een drugsdeal aan de gang was in een huis in de Stasegemsestraat in Kortrijk.

Het drugsteam van de lokale recherche van PZ Vlas hield sinds enkele weken een persoon in de gaten die zich mogelijks inhield van de verkoop van verdovende middelen in de omgeving van de Stasegemsestraat. Na enkele korte observaties konden op woensdag 31 augustus, omstreeks 18.45 uur, zowel de dealer als drie afnemers op heterdaad betrapt en opgepakt worden door de speurders.

Daarna volgden er ook huiszoekingen, dit zowel op het adres van de verdachte in de Stasegemsestraat als van de kopers in Avelgem.

In totaal werd meer dan 3 kg cannabis, bijna 150 gram hasj en bijna 12 gram cocaïne aangetroffen. Daarnaast werd ook nog meer dan 18.000 euro cash geld, een TV en Play Station 4 in beslag genomen.

Alle betrokkenen werden ondertussen al voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De 22-jarige verkoper, L. J. uit Kortrijk, werd aangehouden.